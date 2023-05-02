Нападающий «Венеции» Йоэль Похьянпало отпраздновал покер, выпив пива

Финский нападающий «Венеции» Йоэль Похьянпало отпраздновал четыре забитых гола в ворота «Модены», выпив принесённого болельщиком пива.
В матче 35-го тура Серии B между «Венецией» и «Моденой» 28-летний Похьянпало оформил покер, отправив четвёртый мяч в сетку ворот «Модены» с пенальти. «Венеция» выиграла со счётом 5:0, а сам Похьянпало отпраздновал победу и свои голы пенным напитком.
Форвард подошёл к трибуне, взял пиво, которое ему предложили болельщики, после чего сфотографировался с желающими и выпил пива. Финский форвард, ранее в своей карьере защищавший цвета «Байера», «Фортуны» и «Гамбурга», не в первый раз таким образом празднует голы, но на этот раз алкогольный напиток он всё-таки выпил.
«Венеция» занимает десятое место в турнирной таблице Серии B, Йоэль Похьянпало забил 17 голов и отдал шесть результативных передач в 35 матчах сезона-2022/2023. 28-летний финский нападающий является лучшим бомбардиром команды, ещё в прошлом сезоне выступавшей в Серии А.
- 2 мая 2023
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