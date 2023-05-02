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Гарначо: отчаянно хочу вернуться в игру

Гарначо: отчаянно хочу вернуться в игру
Алехандро Гарначо
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Аргентинский нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо заявил, что с нетерпением ждёт возвращения на поле.

«Я действительно хочу снова вернуться к игре. Не могу дождаться возвращения на «Олд Траффорд» и услышать, как болельщики скандируют моё имя, у меня действительно мурашки бегут по коже. Я отчаянно хочу вернуться в игру.

Когда вернусь? Я снова тренируюсь, так что давайте посмотрим, когда я смогу вернуться на стадион, чтобы помогать команде», — приводит слова Гарначо официальный сайт клуба.

Аргентинец восстановился от повреждения, полученного в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:0), и в пятницу приступил к тренировкам с командой.

В текущем сезоне 18-летний форвард принял участие в 29 матчах в составе «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил в них четыре гола и стал автором трёх результативных передач.

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