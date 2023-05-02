«Барселона» — «Осасуна»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

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Сегодня, 2 мая, состоится матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Осасуна». Матч пройдёт на «Спотифай Камп Ноу», домашнем стадионе «Барселоны». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 20:30 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«Барселона»: тер Штеген, Бальде, Кристенсен, Кунде, Араухо, де Йонг, Педри, Бускетс, Гави, Рафинья, Левандовски.

«Осасуна»: Фернандес, Морено, Эррандо, Санчес, Унай Гарсия, Орос, Торро, Ибаньес, Авила, Бенито, Рубен Гарсия.

«Барселона» разгромила «Бетис».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Барселона» лидирует в нынешнем сезоне чемпионата Испании, набрав 79 очков в 32 матчах и опережая идущий вторым «Реал» на 11 очков. «Осасуна» располагается на девятой строчке турнирной таблицы с 44 очками.