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«Барселона» — «Осасуна»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

«Барселона» — «Осасуна»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги
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Сегодня, 2 мая, состоится матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Осасуна». Матч пройдёт на «Спотифай Камп Ноу», домашнем стадионе «Барселоны». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 20:30 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«Барселона»: тер Штеген, Бальде, Кристенсен, Кунде, Араухо, де Йонг, Педри, Бускетс, Гави, Рафинья, Левандовски.

«Осасуна»: Фернандес, Морено, Эррандо, Санчес, Унай Гарсия, Орос, Торро, Ибаньес, Авила, Бенито, Рубен Гарсия.

Испания - Примера. 33-й тур
02 мая 2023, вторник. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
1-й тайм
0 : 0
Осасуна
Памплона
Удаления: нет / Эррандо – 27'

«Барселона» разгромила «Бетис».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Барселона» лидирует в нынешнем сезоне чемпионата Испании, набрав 79 очков в 32 матчах и опережая идущий вторым «Реал» на 11 очков. «Осасуна» располагается на девятой строчке турнирной таблицы с 44 очками.

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