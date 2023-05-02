Фабианьски: Холанд и Левандовски — особенные нападающие, но каждый хорош по-своему

Голкипер «Вест Хэма» Лукаш Фабианьски сравнил нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда с форвардом «Барселоны» Робертом Левандовским.

«Думаю, что это два разных нападающих. У Леви есть голевое чутьё в штрафной площади соперника. Он всегда оказывается в правильном месте и в правильное время. Полагаю, Холанд немного отличается в плане физических параметров, но это два топовых нападающих.

Они похожи в том, что оба знают, что они хороши. Не похоже, что они когда-либо сомневались в себе, находясь перед воротами. Когда появляется возможность забить мяч, их процент реализации очень высокий — и это то, что делает их особенными нападающими», — сказал Фабианьски в интервью Sky Sports.

В этом сезоне Роберт Левандовски забил 19 голов в 26 матчах чемпионата Испании за «Барселону». Эрлинг Холанд отличился 34 раза в 30 матчах английской Премьер-лиги.