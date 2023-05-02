Веденеев: уход Кузяева в «Фатих» можно будет оправдать только желанием погреться на солнце

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев высказался о возможном переходе полузащитника петербургского клуба Далера Кузяева в турецкий «Фатих Карагюмрюк».

«Не понимаю смысла в переходе Кузяева в «Фатих Карагюмрюк». Это можно оправдать только желанием семьи погреться на солнышке. Мне кажется, лучше, чем в «Зените», Кузяеву не будет. У него уже немаленький возраст, а времени на адаптацию уйдёт много: надо выучить язык, привыкнуть к партнёрам. Эта команда наверняка не борется за высокие места, поэтому придётся проводить много времени в обороне. Мне вообще кажется, что это утка.

Если Кузяев уйдёт прямо сейчас, конечно, это снизит уровень состава «Зенита». Он очень важный игрок в плане работоспособности, движения и обороны. Было много игр, когда Кузяева не было в составе – тогда команда многое теряла. Но если этот уход состоится в межсезонье, то «Зенит» всегда сумеет найти игрока, чтобы закрыть его позицию.

Честно говоря, не представляю, чтобы в России купили 31-летнего игрока из условной Чехии или Словакии – какой в этом смысл? И я совершенно не мог понять, зачем Дзюба уезжал в Турцию. С точки зрения спортивного или финансового успеха и у Кузяева нет никаких мотивов. Денег наверняка будет меньше, а высоких мест команда не займёт – в чём тогда смысл?» – сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.