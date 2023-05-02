Футбольная ассоциация предъявила Юргену Клоппу обвинение в ненадлежащем поведении

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу из-за его послематчевых комментариев в адрес рефери Пола Тирни. Об этом сообщает The Athletic.
Накануне стало известно, что Футбольная ассоциация Англии проведёт расследование после празднования главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом победы в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (4:3).
В послематчевом интервью наставник мерсисайдской команды осудил действия Пола Тирни, который обслуживал матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», назвав его комментарии в свой адрес неподобающими.
Сегодня, 2 мая, футбольная ассоциация официально предъявила Клоппу обвинения в «ненадлежащем поведении». Главному тренеру «Ливерпуля» дано время до 5 мая, чтобы дать свои пояснения.
«Комментарии менеджера в отношении официального лица матча во время послематчевых интервью представляют собой ненадлежащее поведение, поскольку они подразумевают предвзятость и/или ставят под сомнение честность судьи, и/или носят личный/оскорбительный характер, и/или ставят под сомнение репутацию соревнования», — сказано в заявлении организации.
- 2 мая 2023
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