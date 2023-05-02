Веретенников: останься Слуцкий в «Рубине», команда всё равно вернулась бы в РПЛ

Бывший российский футболист Олег Веретенников, работавший в казанском «Рубине» в штабе Леонида Слуцкого, высказался о результатах команды при специалисте.

«Считаю, что контакт между главным тренером и командой был и контакт хороший. Результат — нормальный. Когда Слуцкий уходил, у «Рубина» было всего три поражения в чемпионате.

Да, ещё проигрыш в Кубке «Волге», но это отдельная история. В связи с новым регламентом — сейчас, наверное, уже можно сказать — никто на этот Кубок ставку не делал. Поехали на матч с «Волгой» смешанным составом. Выиграли бы — хорошо. Проиграли — ну, бывает. Думаю, в любом случае результат был бы тот, который устроил всех — команда вернулась бы в РПЛ», — сказал Веретенников в интервью «РБ Спорт».