Веретенников: останься Слуцкий в «Рубине», команда всё равно вернулась бы в РПЛ
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Бывший российский футболист Олег Веретенников, работавший в казанском «Рубине» в штабе Леонида Слуцкого, высказался о результатах команды при специалисте.
«Считаю, что контакт между главным тренером и командой был и контакт хороший. Результат — нормальный. Когда Слуцкий уходил, у «Рубина» было всего три поражения в чемпионате.
Да, ещё проигрыш в Кубке «Волге», но это отдельная история. В связи с новым регламентом — сейчас, наверное, уже можно сказать — никто на этот Кубок ставку не делал. Поехали на матч с «Волгой» смешанным составом. Выиграли бы — хорошо. Проиграли — ну, бывает. Думаю, в любом случае результат был бы тот, который устроил всех — команда вернулась бы в РПЛ», — сказал Веретенников в интервью «РБ Спорт».
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