Артём Дзюба: я марионетка в руках Слуцкого

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о своей творческой деятельности, в частности об участии в различных шоу на YouTube. В последнее время Дзюба стал сниматься в различных юмористических и серьёзных проектах совместно с известным российским тренером Леонидом Слуцким. Многие подписчики в комментариях критикуют эти шоу за обилие ненормативной лексики.

«Я полностью согласен, что в шоу, в которых я принимаю участие, много мата, буду работать над собой. На самом деле я марионетка в руках Слуцкого, он во всём виноват.

Какие у меня первые мысли в голове, когда я слышу имя и фамилию Александра Мостового? Царь!» — приводит слова Артёма Дзюбы «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно сезона-2022/2023.