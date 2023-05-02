«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

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Сегодня, 2 мая, состоится матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид. Игра пройдёт на стадионе «Хуан Луис Пулидо Сантана», домашней арене «Сосьедада».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 23:00 мск. Команды объявили стартовые составы на матч.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Айен, Ле Норман, Субельдия, Горосабель, Субименди, Оярсабаль, Мерино, Сильва, Сёрлот, Таке.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Кроос, Асенсио, Тчуамени, Себальос, Родриго, Рюдигер, Мариано.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Мадридский «Реал» занимает второе место в нынешнем сезоне чемпионата Испании, набрав 68 очков в 32 матчах. «Реал Сосьедад» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы с 58 очками.