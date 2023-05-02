«ПСЖ» не сообщил Лионелю Месси о санкциях — Мартин Аревало

Нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси не поступала информация о санкциях клуба против него. Об этом сообщает в своём «твиттере» аргентинский журналист Мартин Аревало.

Месси пропустил тренировку из-за поездки в Саудовскую Аравию. Изначально поездка была согласована с руководством «ПСЖ», однако из-за проигрыша «Лорьяну» в матче 33-го тура чемпионата Франции (1:3) на понедельник была назначена тренировка. У Месси отменить планы не получилось. Футболист является амбассадором туризма в Саудовской Аравии.

Ранее французские СМИ писали, что руководство «ПСЖ» приняло решение отстранить игрока от матчей и тренировок на две недели.

Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2022 году. Контракт игрока с клубом истекает в конце нынешнего сезона.