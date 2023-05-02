«ПСЖ» отстранил Месси от тренировок и матчей на две недели — RMC

«ПСЖ» отстранил нападающего Лионеля Месси от команды на две недели. Об этом сообщает RMC.

Руководство приняло решение наказать игрока за поездку в Саудовскую Аравию, не согласованную с тренером Кристофом Галтье и футбольным советником Луишем Кампушем.

Ранее сообщалось, что отсутствие Месси на тренировке в понедельник утром вызвало много разговоров внутри команды, в первую очередь среди игроков, некоторые из которых были удивлены возможным благосклонным отношением руководства к аргентинцу.

Месси, являющийся амбассадором туризма в Саудовской Аравии, отправился в страну после поражения в матче 33-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (1:3).

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, опережая «Марсель» на пять очков.