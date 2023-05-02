«ПСЖ» отстранил Месси от тренировок и матчей на две недели — RMC
Поделиться
«ПСЖ» отстранил нападающего Лионеля Месси от команды на две недели. Об этом сообщает RMC.
Руководство приняло решение наказать игрока за поездку в Саудовскую Аравию, не согласованную с тренером Кристофом Галтье и футбольным советником Луишем Кампушем.
Ранее сообщалось, что отсутствие Месси на тренировке в понедельник утром вызвало много разговоров внутри команды, в первую очередь среди игроков, некоторые из которых были удивлены возможным благосклонным отношением руководства к аргентинцу.
Месси, являющийся амбассадором туризма в Саудовской Аравии, отправился в страну после поражения в матче 33-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (1:3).
«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, опережая «Марсель» на пять очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 мая 2023
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:30
-
22:22
-
22:19
-
22:16
-
22:15
-
22:12
-
22:09
-
21:42
-
21:24
-
21:21
-
21:20
-
21:18
-
21:14
-
21:09
-
21:00
-
20:44
-
20:40
-
20:35
-
20:23
-
19:59
-
19:59
-
19:46
-
19:44
-
19:41
-
19:35
-
19:28
-
19:25
-
19:25
-
19:06
-
19:06
-
19:02
-
19:02
Партнерский контент