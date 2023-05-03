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Источник: ЦСКА не готов рассматривать аренду или продажу Мухина

Источник: ЦСКА не готов рассматривать аренду или продажу Мухина
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ЦСКА рассчитывает на полузащитника Максима Мухина, несмотря на то, что футболист получает мало игрового времени.

Как сообщает «РБ Спорт», сейчас руководство ЦСКА не рассматривает продажу или аренду 21-летнего Мухина. Несмотря на то, что футболист в последних матчах получает мало игрового времени и обеспокоен этим, в клубе рассчитывают на него в будущем, поэтому уход полузащитника летом маловероятен.

Мухин провёл в системе «Локомотива» два года, перейдя туда из самарских «Крыльев Советов». В июле 2021 года ЦСКА воспользовался опцией выкупа в контракте футболиста. С того момента полузащитник провёл за армейцев 52 матча, забил один гол и отдал три результативные передачи. Однако в нынешнем сезоне РПЛ он перестал попадать в стартовый состав, а в последних восьми играх суммарно сыграл всего 61 минуту.

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