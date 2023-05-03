Источник: ЦСКА не готов рассматривать аренду или продажу Мухина

ЦСКА рассчитывает на полузащитника Максима Мухина, несмотря на то, что футболист получает мало игрового времени.
Как сообщает «РБ Спорт», сейчас руководство ЦСКА не рассматривает продажу или аренду 21-летнего Мухина. Несмотря на то, что футболист в последних матчах получает мало игрового времени и обеспокоен этим, в клубе рассчитывают на него в будущем, поэтому уход полузащитника летом маловероятен.
Мухин провёл в системе «Локомотива» два года, перейдя туда из самарских «Крыльев Советов». В июле 2021 года ЦСКА воспользовался опцией выкупа в контракте футболиста. С того момента полузащитник провёл за армейцев 52 матча, забил один гол и отдал три результативные передачи. Однако в нынешнем сезоне РПЛ он перестал попадать в стартовый состав, а в последних восьми играх суммарно сыграл всего 61 минуту.
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