Филимонов: оба вратаря «Спартака» выглядят неуверенно, но отдам предпочтение Селихову

Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов высказался о конкуренции между Александром Селиховым и Александром Максименко за место в воротах московского клуба.

«Честно говоря, ребята выглядят не очень уверенно. Скорее всего, влияет на обоих Александров какая-то внутренняя ситуация в команде. Не говорю, что они ошибаются и это влияет на результат, скорее, внутренняя ситуация в команде влияет и на их игру.

Кому отдам предпочтение? Для меня Селихов выглядит предпочтительнее», — приводит слова Филимонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Александр Селихов принял участие в 23 матчах. На счету 25-летнего Александра Максименко два матча в составе «Спартака» в рамках РПЛ.