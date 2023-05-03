Аленичев: посещаемость ретроматча — лучший ответ на вопрос: нужен ли Fan ID?

Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о необходимости поправок в закон о Fan ID.
«А нужен ли этот Fan ID? Наш ретроматч и его посещаемость — ответ на вопрос. Может быть, в правительстве сделают какие-нибудь поправки, чего хотелось бы всем. Смотрел матч Кубка «Урал» — «Спартак» — 25 тысяч на стадионе. Я думаю, что всё-таки пора. Компромисс будет найден. Выиграют от этого все — и футболисты, и болельщики», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в составе московского «Спартака» Дмитрий Аленичев стал многократным чемпионом России: в 1994, 1996, 1997 и 1998 году. Также Дмитрий, выступая за «Порту», стал обладателем Кубка УЕФА (2003) и победителем Лиги Чемпионов (2004).
- 3 мая 2023
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