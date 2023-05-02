Аленичев: Дзюба входит в тройку лучших игроков РПЛ вместе с Малкомом и Промесом

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу одним из трёх лучших игроков Российской Премьер-Лиги.
«Когда он только подписал контракт с «Локомотивом», я сказал, что он забьёт как минимум восемь голов и будет отдавать голевые передачи. Я оказался прав. Потому что для нашего чемпионата Артём — это топ-футболист.
Как по мне, он входит в тройку лучших футболистов вместе с Малкомом и Квинси Промесом. Здесь даже говорить нечего. Я уверен, что он ещё забьёт в оставшихся играх, если, конечно, не будет травм. Я желаю Артёму продолжать помогать «Локомотиву» забивать голы, то есть заниматься своей главной задачей — приносить пользу команде. Видите, как преобразился «Локомотив» с приходом Дзюбы», — приводит слова Аленичева ТАСС.
- 2 мая 2023
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