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«Урал» — ЦСКА: «шмели» сравняли счёт с пенальти

«Урал» — ЦСКА: «шмели» сравняли счёт с пенальти
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В эти минуты проходит ответная встреча в рамках финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с участием «Урала» и ЦСКА. Матч проходит на стадионе «Екатеринбург Арена», главный арбитр встречи — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Игра стартовала в 17:00 мск.

На 51-й минуте матча хавбек «Урала» Рай Влут реализовал пенальти, тем самым сравняв счёт в матче (1:1). Одиннадцатиметровый был назначен благодаря просмотру бригадой VAR эпизода с падением Влута после контакта с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым в штрафной площади армейцев.

Фонбет Кубок России. Финал (Путь РПЛ)
03 мая 2023, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
2-й тайм
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Медина – 45+3'   1:1 Влут – 51'   1:2 Чалов – 57'

ЦСКА открыл счёт в матче в концовке первого тайма: отличился полузащитник Хесус Медина. В начале игры был отменён гол этой же команды — коснувшийся мяча перед линией ворот защитник армейцев Мойзес находился в положении вне игры.

Напомним, первый матч в противостоянии команд завершился вничью — 1:1.

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