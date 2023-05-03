«Урал» — ЦСКА: «шмели» сравняли счёт с пенальти

В эти минуты проходит ответная встреча в рамках финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с участием «Урала» и ЦСКА. Матч проходит на стадионе «Екатеринбург Арена», главный арбитр встречи — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Игра стартовала в 17:00 мск.

На 51-й минуте матча хавбек «Урала» Рай Влут реализовал пенальти, тем самым сравняв счёт в матче (1:1). Одиннадцатиметровый был назначен благодаря просмотру бригадой VAR эпизода с падением Влута после контакта с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым в штрафной площади армейцев.

ЦСКА открыл счёт в матче в концовке первого тайма: отличился полузащитник Хесус Медина. В начале игры был отменён гол этой же команды — коснувшийся мяча перед линией ворот защитник армейцев Мойзес находился в положении вне игры.

Напомним, первый матч в противостоянии команд завершился вничью — 1:1.