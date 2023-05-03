Тренер Онопко: кто не хочет приезжать в сборную России, может не делать этого

Тренер сборной России Виктор Онопко заявил, что в условиях отстранения российского спорта от участия в официальных международных соревнованиях футболисты не нуждаются в дополнительной мотивации, а также отметил, что приезд в расположение национальной команды — добровольное дело каждого игрока.

«Стало ли сложнее мотивировать игроков в сборной в играх против таких сборных, как Ирак и Иран? Нет. Абсолютно ничего не поменялось. Все ребята хотят играть с горящими глазами. Кто не хочет, тот может не приезжать. Но пока приезжают все», — приводит слова Онопко Sport24.

В марте этого года сборная России провела два товарищеских матча с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0). Когда состоятся следующие игры российской национальной команды, пока неизвестно.