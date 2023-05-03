«Краснодар» в третий раз подряд выиграл матч в Кубке России по пенальти

Сегодня, 3 мая, завершился матч первого этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и тольяттинским «Акроном» в Краснодаре. Победу в серии пенальти одержали хозяева (0:0, 4:2 пен.). «Краснодар» в третий раз подряд одерживает победу в матчах национального Кубка в серии 11-метровых ударов.

Ранее «Краснодар» сыграл в серии пенальти и с «Ростовом» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов (1:1, 5:3 пен.), и с самарскими «Крыльями Советов» (2:2, 3:0 пен.).

Обыграв «Акрон», «Краснодар» вышел во второй этап финала Пути регионов, где сыграет с екатеринбургским «Уралом» за право игры в Суперфинале Кубка России. Победитель противостояния краснодарцев и уральцев встретится в решающей игре за трофей с ЦСКА.