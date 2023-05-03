В розыгрыше Кубка России остались только команды РПЛ
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Сегодня, 3 мая, завершился матч первого этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и тольяттинским «Акроном» в Краснодаре. Встреча закончилась победой хозяев (0:0, 4:2 пен.). Таким образом, борьбу за Кубок России в текущем сезоне продолжают только команды РПЛ, высшего дивизиона чемпионата России.
«Акрон» — команда Первой лиги. Тольяттинский клуб оставался единственной командой не из РПЛ в нижней части сетки Кубка России. «Акрон» выбил из розыгрыша турнира московские «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».
Сейчас борьбу за Кубок продолжают ЦСКА, вышедший в Суперфинал турнира, «Краснодар» и екатеринбургский «Урал», которые в очной встрече разыграют вторую путёвку в решающий матч.
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