«Валенсия» и «Вильярреал» поделили очки в 33-м туре Ла Лиги

Сегодня, 3 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Вильярреалом». Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась вничью — 1:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано.
Счёт на 62-й минуте открыл нападающий «Вильярреала» Николас Джексон, эффектно выиграв борьбу за мяч в штрафной и пробив в ближний верхний угол. Однако спустя 10 минут с передачи Уго Дуро ответный гол забил форвард «Валенсии» Самуэл Лино.
Таким образом, за пять туров до финиша «Валенсия» занимает 17-е место в Примере (34 очка), а «Вильярреал» — пятое (54 очка). У расположившихся ниже в турнирной таблице конкурентов этих команд есть по матчу в запасе.
В следующем туре «летучие мыши» встретятся с «Сельтой» из Виго, а «жёлтая субмарина» — с «Атлетиком» из Бильбао.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В 23:00 мск состоится ещё один матч чемпионата Испании — «Хетафе» встретится с «Сельтой».
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