Евсеев: моя «Уфа» играла в «автобус»? Этот «автобус» обыгрывал «Зенит» и «Спартак»

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев ответил критикам стиля игры его команд, заявив, что так называемый «автобус» помогал его «Уфе» обыгрывать клубы уровня санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

«Что бы я ответил людям, для которых я прежде всего являюсь создателем «Уфы», которая играла в «автобус»? Ну я сразу скажу, что этот «автобус» обыгрывал «Зенит» и «Спартак». А главное – я всегда отталкиваюсь от футболистов, которые есть в моём распоряжении. Два года «Шинник» при мне играл по схеме 4-2-3-1, играл в атаку. Это и результат принесло, и вернуло болельщиков на трибуны. Так что всё движется вперёд, и я тоже на месте не стою. Но надо помнить о том, что «Факел» два года комплектовался под схему с тремя центральными защитниками, и этот подход принёс результат. Чтобы перестроиться, нужно время. А у нас его нет, нужно добиваться результата с теми вводными, которые сейчас есть», — приводит слова Евсеева официальный сайт «Факела».