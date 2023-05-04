«Рома» не смогла переиграть «Монцу» и выпала из зоны еврокубков
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Сегодня, 3 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Италии между «Монцей» и «Ромой». Встреча проходила на стадионе «Комунале Бриантео» в Монце и завершилась вничью — 1:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи.
На 24-й минуте после ошибки вратаря хозяев «Рому» вывел вперёд нападающий Стефан Эль-Шаарави. На 39-й минуте «Вероне» удалось сравнять счёт — гол после навеса со штрафного забил защитник Лука Кальдирола.
Италия - Серия А. 33-й тур
03 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Монца
Монца
Окончен
1 : 1
Рома
Рим
0:1 Эль-Шаарави – 24' 1:1 Кальдирола – 39'
Удаления: нет / Челик – 90+5'
Таким образом, за пять туров до финиша «Монца» занимает 10-е место в Серии А (45 очков), а «Рома» — седьмое (58 очков). В следующем туре бело-красные встретятся с «Торино», а римляне — с прямым конкурентом за место в лигочемпионской «четвёрке», миланским «Интером».
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