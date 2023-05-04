«Лацио» переиграл «Сассуоло» и закрепился на втором месте в Серии А

Сегодня, 3 мая, в рамках 33-го тура Серии А состоялась встреча «Лацио» и «Сассуоло». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и закончилась со счётом 2:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати.

Первый гол «Лацио» был забит на 14-й минуте. После длинной верховой передачи Маркоса Антонио отличился бразильский форвард римлян Фелипе Андерсон. Удвоил преимущество «бьянкоселести» уже в добавленное время вышедший на замену Тома Башич, ему ассистировал Маттиа Цаканьи.

На седьмой минуте после использования системы VAR был отменён гол форварда римлян Чиро Иммобиле.

Таким образом, за пять туров до финиша чемпионата Италии «Лацио» находится на второй строчке в турнирной таблице (64 очка), а «Сассуоло» — на 12-й (43 очка). В следующем туре римляне сыграют с «Миланом», а «нероверди» — с «Болоньей».