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«Лацио» переиграл «Сассуоло» и закрепился на втором месте в Серии А

«Лацио» переиграл «Сассуоло» и закрепился на втором месте в Серии А
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Сегодня, 3 мая, в рамках 33-го тура Серии А состоялась встреча «Лацио» и «Сассуоло». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и закончилась со счётом 2:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати.

Первый гол «Лацио» был забит на 14-й минуте. После длинной верховой передачи Маркоса Антонио отличился бразильский форвард римлян Фелипе Андерсон. Удвоил преимущество «бьянкоселести» уже в добавленное время вышедший на замену Тома Башич, ему ассистировал Маттиа Цаканьи.

На седьмой минуте после использования системы VAR был отменён гол форварда римлян Чиро Иммобиле.

Италия - Серия А. 33-й тур
03 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
2 : 0
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Андерсон – 14'   2:0 Башич – 90+2'

Таким образом, за пять туров до финиша чемпионата Италии «Лацио» находится на второй строчке в турнирной таблице (64 очка), а «Сассуоло» — на 12-й (43 очка). В следующем туре римляне сыграют с «Миланом», а «нероверди» — с «Болоньей».

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