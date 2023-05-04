Леандро Паредес поделился эмоциями после забитого гола за «Ювентус»

Аргентинский полузащитник «Ювентуса» Леандро Паредес высказался о своём забитом мяче за команду в игре чемпионата Италии с «Лечче». Матч закончился со счётом 2:1.

«Я давно не забивал, поэтому я счастлив, но больше всего рад, что мы набрали три очка. Мы немного потерпели, но сейчас все матчи такие, и дома, и на выезде, так что надо продолжать работать. Я счастлив, но теперь давайте вместе двигаться вперёд к нашим целям», – приводит слова Паредеса пресс-служба «Ювентуса».

Счёт в матче на 15-й минуте открыл хавбек туринцев Леандро Паредес. На его гол точным ударом ответил нападающий «Лечче» Ассан Сесай.

Победный мяч на свой счёт записал форвард «бьянконери» Душан Влахович, который отличился на 42-й минуте с передачи Филипа Костича. Серб забил впервые за 11 матчей чемпионата Италии.