Игрок «Краснодара» вошёл в топ-20 дриблёров мира в возрасте до 23 лет

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг лучших дриблёров мира за последний год в возрасте до 23 лет. Список составлялся исходя из индекса, который представляет из себя соотношение частоты дриблинга и его успешности, а также уровень одноклубников и соперников.
Первое место в этом рейтинге занял бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор. Интересно, что в двадцатку лучших также вошёл футболист «Краснодара» Олакунле Олусегун — он занял 17-е место. Кроме того, на седьмой строчке расположился Хвича Кварацхелия, ранее выступавший в Российской Премьер-Лиге.
Фото: CIES
Отметим, что в расширенный рейтинг также вошли два других игрока «Краснодара» — Эдуард Сперцян (36-е место) и Никита Кривцов (38-е место). На 45-м месте — Александр Коваленко из «Крыльев Советов».
- 4 мая 2023
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