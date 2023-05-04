Мостовой: фамилию Слуцкого при мне не произносите, не слушаю мнений из подводной лодки

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на критику в свой адрес. В частности, он в негативном ключе высказался об известном российском тренере Леониде Слуцком. Мостовой попросил не произносить фамилию Слуцкого при нём и в очередной раз подчеркнул, что у Леонида нет футбольного прошлого.

«Мне неинтересны мнения людей из подводной лодки, я их не слушаю, не читаю комментарии под моими высказываниями. Это то же самое, как я если приду к хирургу и скажу: «Да ты, блин, неправильно оперируешь, надо вот так!» А мне ответят: «Ты больной? Давай-ка, ложись на стол, и я над тобой поработаю». В основном про меня пишут люди, которые на два порядка младше меня. Вот люди, которые про меня вечно что-то говорят, обращаюсь к вам: когда хотя бы мяч тысячу раз начеканите, тогда и будем разговаривать. Вы просто сидите, пишете, так как делать вам больше нечего — у вас просто нет совести, ребята!

Обо мне говорят Карпин и Слуцкий? Карпин ещё нормально. Фамилию Слуцкого при мне не произносите. Какой он футбольный человек? Где он на воротах стоял? Покажите мне их! Во что он мог играть? Выдумали историю про ворота и рассказывают. Ещё скажите, что Абаскаль играл, — вот он, конечно, вообще смешной! Карпин, Онопко и Мостовой играли на высочайшем уровне. Дзюба сказал, что я царь? Вот и всё. Мы с Артёмом родились в один день — 22 августа, оба Львы!» — приводит слова Мостового «РБ Спорт».