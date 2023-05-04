Дьяков: Калешин из «Акрона» — лучше для «Динамо», чем привозить непонятного иностранца

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможной смене тренера в московском клубе. Он посоветовал бело-голубым обратить внимание на Евгения Калешина из «Акрона».
«Сложно выбирать кандидатов на пост главного тренера «Динамо». Наверное, стоит поискать специалиста на российском рынке. Есть новые и молодые тренеры — тот же Калешин из «Акрона». Посмотрите, как он хорошо выступает со своей командой. «Акрон» показывает достойный, интересный футбол. Почему бы не посмотреть на Калешина в роли главного тренера «Динамо»? Хуже точно не будет. Этот вариант лучше, чем в очередной раз привозить непонятного тренера из-за границы. Опять нужно будет сталкиваться с адаптацией и проблемами понимания российского футбола.
Николич — один из вариантов для «Динамо», при нём «Локомотив» неплохо выступал. Но я бы больше доверял российским молодым специалистам, которые себя зарекомендовали, но не имеют сумасшедшей тренерской истории. В России тренеры каждый год меняют команды и ходят по кругу. Нужно что-то с этим делать», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 4 мая 2023
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