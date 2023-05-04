Василий Уткин высказался об успехах «Акрона» в Кубке России

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин высказался об успехах «Акрона» в Фонбет Кубке России сезона-2022/2023. Напомним, команда дошла до первого этапа финала Пути регионов, выбив на предыдущих стадиях «Спартак», «Динамо», «Торпедо» и «Локомотив».

«Я думаю, это весьма познавательный путь. Во-первых, мы получили представление о новом тренере — Евгении Калешине. Наверное, у него нет особых шансов продолжить карьеру в более серьёзном клубе, потому что вряд ли у него окажется возможность наладить отношения с более амбициозными футболистами. Но это же и прекрасно, потому что такие команды, как «Акрон», и такие тренеры, как Калешин, должны будоражить большие клубы. Они должны заставлять их играть на полную катушку.

«Акрон», напомню, прошёлся катком по московским клубам, выбив их один за одним четыре штуки. И мне бы тоже хотелось, чтобы «Акрон» выиграл Кубок России. Но, мне кажется, гораздо больше смысла в том, что «Акрон» показал: можно [добиваться результата], оставаясь командой из Жигулёвска или Тольятти, без особенных звёзд, с футболистами, которые не прижились в клубах РПЛ. Это и есть та роль, которую «Акрон» должен был сыграть в Кубке. И хорошо, что это частная команда. Кто-то этих парней собрал, кто-то в них, в конце концов, поверил. Как приятно, что такая команда навела шороху в высшем дивизионе российского футбола!» — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.