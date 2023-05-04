Сафонов, Черников и Кривцов стали мастерами спорта
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Сразу восемь выпускников клубной академии «Краснодара» и трое игроков главной команды получили почётное звание мастера спорта России, сообщает телеграм-канал «быков».
В этот список вошли голкиперы Матвей Сафонов и Денис Адамов; защитники Вячеслав Литвинов, Олег Исаенко, Егор Сорокин и Сергей Петров; полузащитники Александр Черников, Вячеслав Якимов и Никита Кривцов; нападающие Дмитрий Воробьёв и Ираклий Манелов.
Мастер спорта в России – федеральное спортивное государственное звание первой категории в Российской Федерации. Следующее вышестоящее звание — мастер спорта России международного класса.
Напомним, после 25-го тура РПЛ «Краснодар» в турнирной таблице занимает шестую строчку, имея в активе 39 очков.
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