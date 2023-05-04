Уткин: сотрудник РФС сказал мне, что «Акрон» испортил всю малину в Кубке, выбив «Спартак»

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин рассказал о разговоре с одним из сотрудников Российского футбольного союза (РФС) об успехах «Акрона» в Кубке России. Напомним, команда дошла до финала Пути регионов, выбив на предыдущих стадиях «Спартак», «Динамо», «Торпедо» и «Локомотив».

«Разговаривал недавно с одним высокопоставленным сотрудником РФС. И он сказал: «Господи боже мой, всю малину нам испортили. Какого [фига] они выбили «Спартак»? Финал со «Спартаком» и без него – это две совершенно разные вещи!»

И с этим трудно спорить, но считать убытки от того, что происходит в российском футболе, это чуть-чуть менее безнадёжное занятие, чем считать доходы от российского футбола, которых просто нет. А убытки есть всегда. Поэтому спасибо «Акрону», что он пошумел», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.