Бородюк: «Акрон» очень хорошо сыграл в Кубке. При старом формате могли бы быть в финале

Российский тренер Александр Бородюк оценил выступление «Акрона» в Фонбет Кубке России.
«Акрон» очень хорошо сыграл в Кубке России. Респект этой команде. Но вы же понимаете, какой сейчас регламент у Кубка. Раньше Кубок отличался тем, что была олимпийская система: проиграл и сразу вылетел. Футболисты, которые играли в большом футболе, не понимают новый формат — если проиграл, не вылетаешь, а продолжаешь выступать в Пути регионов. Ты можешь проиграть и при этом оказаться в финале. Формат вызывает у профессиональных в прошлом футболистов недопонимание. Наверное, кто не играл, говорит, что формат хороший, потому что есть много матчей.
Но раньше Кубок отличался непредсказуемостью, любая команда могла преподнести сюрприз. В этом розыгрыше такой командой оказался «Акрон». При старом формате [они] могли уже в финале играть. Если говорить по игре, то пенальти — лотерея. Всё зависит от мастерства исполняющего футболиста и от вратаря, который может спасти или нет. Волков много раз выручал «Акрон». Респект команде, старались. Но в Кубке должны сохраняться традиции! Есть чемпионат, а есть Кубок, где в каждом матче должна быть концентрация.
Формат может быть интересен кому-то с точки зрения финансирования, но самое главное в Кубке — спортивная составляющая. А в новом формате ты проиграл и можешь не вылететь и даже встретиться с одной командой два раза. Но нужно дождаться окончания розыгрыша финала Кубка, чтобы делать правильные выводы по всем реформам», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Накануне «Акрон» уступил «Краснодару» в матче первого этапа финала Кубка России (Путь регионов) и завершил выступление в турнире. Победитель определился в серии пенальти, где сильнее оказалась команда Владимира Ивича (0:0 — в основное время, 4:2 — серия пенальти).
- 4 мая 2023
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