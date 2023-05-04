«Ливерпуль» намерен выиграть у «Манчестер Юнайтед» борьбу за двух полузащитников

«Ливерпуль» намерен перехватить у «Манчестер Юнайтед» сразу две трансферные цели. Речь идёт о полузащитниках Френки де Йонге и Алексисе Мак Аллистере, сообщает Sport Bible.
По информации источника, боссы «красных дьяволов» уже давно рассматривают варианты с укреплением полузащиты. Эрик тен Хаг является большим поклонником игры Френки де Йонга. Также наставник манкунианцев видит перспективу в подписании Мак Аллистера.
Однако главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен побороться за этих футболистов, так как его главные трансферные цели вряд ли присоединятся к мерсисайдцам этим летом: Джуд Беллингем, скорее всего, перейдёт в мадридский «Реал», а Мэйсон Маунт, вероятно, продлит контракт с «Челси».
Ранее журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере» сообщал, что «Ливерпуль» близок к подписанию Мак Аллистера за € 60 млн.
- 4 мая 2023
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