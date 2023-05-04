«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: команды не сумели открыть счёт в первом тайме

В данный момент проходит перенесённый матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед».
В первом тайме командам не удалось открыть счёт – 0:0.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершился победой «Брайтона» со счётом 2:1. Дублем в составе «чаек» отметился Паскаль Гросс. «Манчестер Юнайтед» сумел забить свой единственный мяч благодаря автоголу Алексиса Мак Аллистера.
«Красные дьяволы» набрали 63 очка в 32 матчах и продолжает погоню за «Ньюкаслом» в борьбе за третье место в Премьер-лиге. «МЮ» отстаёт от «сорок» на два очка, при этом имея игру в запасе. «Брайтон» располагается на восьмой строчке. Команда набрала 52 очка по итогам 31 встречи.
- 4 мая 2023
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