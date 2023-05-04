«Краснодар» обратился в ЭСК по матчу со «Спартаком»

Экспертно‑судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза получила от «Краснодара» обращение с просьбой оценить судейство в матче со «Спартаком», сообщает «Матч ТВ».
В матче 24-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» проиграл «Спартаку» со счётом 3:4. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.
«Краснодар» попросил ЭСК рассмотреть эпизод, случившийся на 70-й минуте матча, когда судья не назначил пенальти в ворота московской команды.
Также в экспертно‑судейскую комиссию обратился «Пари НН». Клуб указал, что в матче 26‑го тура МИР РПЛ с «Оренбургом» (0:1) 30 апреля помощник главного судьи Дмитрий Жвакин зафиксировал положение вне игры, после чего рефери Евгений Турбин не засчитал гол нижегородской команды.
- 4 мая 2023
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