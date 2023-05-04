Руслан Нигматуллин — о вылете «Акрона»: очень крутая история, навели шороху в Кубке России

Экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался об участии «Акрона» в Фонбет Кубке России.
«Акрон» мог бы победить вчера, если бы «Краснодар» был московским клубом. Именно поэтому они проиграли. Но это была очень крутая история! Было приятно переживать за «Акрон» в Кубке России. Они по-настоящему навели шороху.
Этот год можно назвать историческим для клуба. Думаю, все игроки и главный тренер в разы повысили свою трансферную стоимость. Приятно, что такие истории в Кубке не перестают радовать футбольных болельщиков», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, накануне «Акрон» уступил «Краснодару» в матче первого этапа финала Кубка России (Путь регионов) и завершил выступление в турнире. Победитель определился в серии пенальти, где сильнее оказалась команда Владимира Ивича (0:0 в основное время, 4:2 — серия пенальти).
- 4 мая 2023
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