Пирес: травля Месси мне непонятна. Возможно, ему стоит покинуть «ПСЖ»

Экс-полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес считает, что Лионель Месси мог бы задуматься о возвращении в «Барселону».
«Я не понимаю травлю Месси в «ПСЖ»… Он этого не заслуживает. Если я играю и мне свистят, то это потому, что я не нравлюсь людям. Если люди свистят мне вслед, я ухожу. Не знаю, вернулся бы я на его месте в «Барселону» или нет, но точно не остался бы в «ПСЖ», — цитирует Пиреса журналист Fox Sports Argentina Вероника Брунати.
Ранее на этой неделе болельщики «ПСЖ» пришли к офису клуба с требованием об отставке руководства и уходе ряда игроков, в числе которых и аргентинский нападающий Лионель Месси.
Напомним, контракт 35-летнего форварда с «ПСЖ» истекает этим летом. В нынешнем сезоне он провёл 28 матчей за клуб в чемпионате Франции, забил 15 голов и сделал 15 голевых передач.
- 4 мая 2023
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