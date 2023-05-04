Российского спортивного журналиста задержали в Египте, ему грозит депортация

В Египте задержали российского спортивного журналиста и автора ютуб-канала «Невиданный футбол» Алексея Смольянинова.

Смольянинов прилетел в Каир, чтобы снять документальный фильм о спортивной политике футбольных клубов и болельщиках Египта.

Сегодня днëм, 4 мая, он должен был вернуться в Москву, однако выяснилось, что на самолëт Алексей не сел, а в гостинице его последний раз видели вчера, 3 мая. При этом свои вещи он не забирал. Об этом сообщил аккаунт artbrodyaga в «Инстаграме»*.

К позднему вечеру выяснилось, что Алексея задержала полиция. Сейчас российский журналист и режиссёр документальных фильмов находится на допросе в генпрокуратуре.

Ему грозит депортация из страны, если суд примет соответствующее решение. На данный момент нет информации о том, какие претензии к журналисту есть у египетских властей.

* — запрещённая на территории Российской Федерации социальная сеть.