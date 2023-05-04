«Наполи» завоевал первый чемпионский титул с сезона-1989/1990
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Благодаря гостевой ничьей с «Удинезе» (1:1) в матче 33-го тура итальянской Серии А «Наполи» досрочно стал чемпионом Италии сезона-2022/2023, опережая ближайшего преследователя («Лацио») на 16 очков за пять туров до конца сезона.
Этот чемпионский титул стал третьим в истории для неаполитанцев и первым с сезона-1989/1990, когда лидером команды был легендарный аргентинец Диего Марадона. Первый титул чемпионов Италии «партенопейцы» завоевали в сезоне-1986/1987.
С 1990 года до текущего сезона «Наполи» завоевал четыре трофея (три Кубка Италии и один Суперкубок Италии). Ближе всего к скудетто команда была в сезоне-2017/2018. Тогда «Наполи» под руководством Маурицио Сарри занял второе место, уступив «Ювентусу» четыре очка.
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