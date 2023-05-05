В Неаполе запустили салюты в честь чемпионства команды в Серии А

Сегодня, 4 мая, «Наполи» досрочно оформил титул чемпиона Италии благодаря гостевой ничьей с «Удинезе» (1:1) в матче 33-го тура Серии А, опережая ближайшего преследователя («Лацио») на 16 очков за пять туров до конца сезона.

В честь победы в городе запустили праздничные салюты.

Этот чемпионский титул стал третьим в истории неаполитанского клуба и первым с сезона-1989/1990, когда лидером команды был легендарный аргентинец Диего Марадона. Первый титул чемпионов Италии «партенопейцы» завоевали в сезоне-1986/1987.

С 1990 года до текущего сезона «Наполи» завоевал четыре трофея (три Кубка Италии и один Суперкубок Италии). Ближе всего к скудетто команда была в сезоне-2017/2018. Тогда «Наполи» под руководством Маурицио Сарри занял второе место, уступив «Ювентусу» четыре очка.