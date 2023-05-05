Болельщики «Наполи» выбежали на поле после финального свистка в матче с «Удинезе»

Болельщики «Наполи» прорвались на поле стадиона «Дачия Арена» после финального свистка в матче с «Удинезе», ознаменовавшего победу неаполитанской команды в Серии А.
В матче 33-го тура Серии А между «Наполи» и «Удинезе» была зафиксирована ничья со счётом 1:1. Этого результата команде Лучано Спаллетти оказалось достаточно, чтобы выиграть чемпионский титул в третий раз в своей истории.
После финального свистка на поле домашней арены «Удинезе» прорвались толпы болельщиков, смешавшись с игроками, тренерским штабом и техническим персоналом «Наполи». Фанаты фотографировались с футболистами, обнимали их и даже не пытались унять разыгравшиеся эмоции.
Стюарды стадионе и стражи правопорядка оказались бессильны перед толпой празднующих чемпионский титул фанатов.
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