Болельщики «Наполи» выбежали на поле после финального свистка в матче с «Удинезе»

Болельщики «Наполи» прорвались на поле стадиона «Дачия Арена» после финального свистка в матче с «Удинезе», ознаменовавшего победу неаполитанской команды в Серии А.

В матче 33-го тура Серии А между «Наполи» и «Удинезе» была зафиксирована ничья со счётом 1:1. Этого результата команде Лучано Спаллетти оказалось достаточно, чтобы выиграть чемпионский титул в третий раз в своей истории.

После финального свистка на поле домашней арены «Удинезе» прорвались толпы болельщиков, смешавшись с игроками, тренерским штабом и техническим персоналом «Наполи». Фанаты фотографировались с футболистами, обнимали их и даже не пытались унять разыгравшиеся эмоции.

Стюарды стадионе и стражи правопорядка оказались бессильны перед толпой празднующих чемпионский титул фанатов.