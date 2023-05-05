Эль-Шаарави пополнил список травмированных «Ромы» и может пропустить остаток сезона

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави пополнил список травмированных футболистов римского клуба перед матчем 34-го тура чемпионата Италии с «Интером», сообщает Football Italia. У него диагностировано повреждение мышцы правого бедра.

Эль-Шаарави захромал и был заменён во втором тайме встречи 33-го тура с «Монцой» (1:1) 3 мая, в котором он отметился забитым голом на 24-й минуте. Вероятно лечение будет длится несколько недель, а значит сезон для игрока может закончиться досрочно.

Эль-Шаарави присоединился к Крису Смоллингу, Диего Льоренте и Жоржиньо Вейналдуму, которые также не смогут сыграть с «Интером» 6 мая из-за травм. Под вопросом и участие в матче восстанавливающихся после повреждений Пауло Дибалы и Андреа Белотти. Зеки Челик не сможет сыграть с «Интером» из-за удаления во встрече с «Монцей».

«Рома» занимает седьмое место в чемпионате Италии, а «Интер» четвёртое, при этом римляне отстают от миланцев всего на два очка.