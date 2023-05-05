Байдачный: судейство сейчас очень странное, а VAR показывает одним одно, другим — другое

Бывший главный тренер «Терека», «Ростова», новороссийского «Черноморца», «Жемчужины» и других команд Анатолий Байдачный поделился наблюдениями о работе системы VAR в России. По его мнению, с ним часто возникают проблемы из-за разных трактовок правил.

«Судейство сейчас очень странное. И главное, VAR показывает одним одно, другим — другое. Какой-то он избирательный. Вот привезли эту систему в Россию, стали её осваивать, и получилось, как говорил Виктор Черномырдин: «Хотели как лучше, получилось как всегда». С одной стороны, видеоповторы нужны. Это способ установить справедливость в футболе. Только правила надо трактовать одинаково. Почему одни судьи видят одно, а другие — другое? Будут понятные правила, трактовки, и вся эта истерия стихнет. И бегать к этому VAR судьи так часто перестанут.

Меня больше расстраивает игра рукой — её трактовка. Это вообще непонятно, вообще ужас! Бывает ведь так, что ты никак не можешь убрать руку. Ты падаешь, мяч в неё попадает, ты не собирался играть рукой, но арбитр показывает на точку. Это бред. Игроки в поле, что интересно, сами этого не видят. Для них все эти просмотры — сюрприз. Ходят, оглядываются: «А что было? Что я сделал?»

Вот Марадона, помните, на чемпионате мира выбил рукой мяч из ворот в матче со сборной СССР, и никто этого не заметил. Или сделал вид. А это повлияло на перспективы нашей команды выйти из группы. А если шнурок впереди носка бутсы соперника, и свистят «вне игры», или мяч в палец попал, и назначают пенальти, то это шизофрения. Главное, повторюсь, трактовки правил должны быть одинаковыми для всех. И VAR должен помогать, а не мешать», — приводит слова Байдачного «РБ Спорт».

В российских турнирах система VAR начала использоваться с 1/2 финала Кубка России сезона-2018/2019.