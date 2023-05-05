Байдачный: судейство сейчас очень странное, а VAR показывает одним одно, другим — другое

Бывший главный тренер «Терека», «Ростова», новороссийского «Черноморца», «Жемчужины» и других команд Анатолий Байдачный поделился наблюдениями о работе системы VAR в России. По его мнению, с ним часто возникают проблемы из-за разных трактовок правил.
«Судейство сейчас очень странное. И главное, VAR показывает одним одно, другим — другое. Какой-то он избирательный. Вот привезли эту систему в Россию, стали её осваивать, и получилось, как говорил Виктор Черномырдин: «Хотели как лучше, получилось как всегда». С одной стороны, видеоповторы нужны. Это способ установить справедливость в футболе. Только правила надо трактовать одинаково. Почему одни судьи видят одно, а другие — другое? Будут понятные правила, трактовки, и вся эта истерия стихнет. И бегать к этому VAR судьи так часто перестанут.
Меня больше расстраивает игра рукой — её трактовка. Это вообще непонятно, вообще ужас! Бывает ведь так, что ты никак не можешь убрать руку. Ты падаешь, мяч в неё попадает, ты не собирался играть рукой, но арбитр показывает на точку. Это бред. Игроки в поле, что интересно, сами этого не видят. Для них все эти просмотры — сюрприз. Ходят, оглядываются: «А что было? Что я сделал?»
Вот Марадона, помните, на чемпионате мира выбил рукой мяч из ворот в матче со сборной СССР, и никто этого не заметил. Или сделал вид. А это повлияло на перспективы нашей команды выйти из группы. А если шнурок впереди носка бутсы соперника, и свистят «вне игры», или мяч в палец попал, и назначают пенальти, то это шизофрения. Главное, повторюсь, трактовки правил должны быть одинаковыми для всех. И VAR должен помогать, а не мешать», — приводит слова Байдачного «РБ Спорт».
В российских турнирах система VAR начала использоваться с 1/2 финала Кубка России сезона-2018/2019.
- 5 мая 2023
-
05:00
-
04:52
-
04:48
-
04:17
-
04:07
-
04:04
-
03:50
-
03:45
-
03:38
-
03:14
-
02:51
-
02:22
-
02:20
-
02:00
-
01:21
-
01:16
-
01:00
-
00:58
-
00:57
-
00:48
-
00:42
-
00:38
-
00:36
-
00:15
-
00:15
-
00:06
-
00:06
- 4 мая 2023
-
23:55
-
23:54
-
23:49
-
23:41
-
23:37
-
23:25
-
23:12
-
23:02