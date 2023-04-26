Гранат — о судействе: думали, VAR поможет, но стало хуже. Какие-то двойные стандарты

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о судействе Российской Премьер-Лиги.
«Та же борьба в штрафной превратилась у нас в баскетбол — любое касание оценивается фолом, даже если нарушение никак не влияет на игровой эпизод — всё равно свистят. Наверное, это рекомендации от судейского комитета, чтобы так судили, но зачастую мне это не нравится. Думали, что VAR поможет, но стало хуже. Каждый воспринимает эпизод по-своему.
Как бороться? Даже не знаю, что с этим делать. Судейский комитет должен встречаться и обсуждать этот вопрос. Мне кажется, что встреча судейства с представителями клубов не идёт на пользу. После матча идёт встреча, но какой смысл? Очки не вернут команде. Зачастую бывает, что в одном матче дают пенальти, а в другом на таком же эпизоде — нет. Какие-то двойные стандарты», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 26 апреля 2023
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