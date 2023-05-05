Чемпион России в составе ЦСКА Роман Еремёнко подписал контракт с финским клубом «Хонка»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Спартака» Роман Ерёменко продолжит карьеру в клубе из высшей лиги Финляндии. Хавбек перешёл в финскую команду «Хонка».
Соглашение с 36-летним полузащитником рассчитано до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба. В данный момент «Хонка» занимает пятое место в чемпионате Финляндии.
Ерёменко выступал за «Ростов» с 2019 до 2021 года, а до этого защищал цвета «Спартака», ЦСКА, «Рубина», киевского «Динамо» и других клубов. В последнем сезоне в Российской Премьер-Лиге хавбек принял участие в 16 матчах чемпионата России, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Последним клубом Ерёменко был финский ХИФК, который он покинул в январе.
Напомним, футболист был признан виновным в нарушении антидопингового регламента УЕФА в редакции 2016 года. В результате Ерёменко отбыл двухгодичную дисквалификацию.
- 5 мая 2023
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