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Чемпион России в составе ЦСКА Роман Еремёнко подписал контракт с финским клубом «Хонка»

Чемпион России в составе ЦСКА Роман Еремёнко подписал контракт с финским клубом «Хонка»
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Бывший полузащитник ЦСКА и «Спартака» Роман Ерёменко продолжит карьеру в клубе из высшей лиги Финляндии. Хавбек перешёл в финскую команду «Хонка».

Соглашение с 36-летним полузащитником рассчитано до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба. В данный момент «Хонка» занимает пятое место в чемпионате Финляндии.

Ерёменко выступал за «Ростов» с 2019 до 2021 года, а до этого защищал цвета «Спартака», ЦСКА, «Рубина», киевского «Динамо» и других клубов. В последнем сезоне в Российской Премьер-Лиге хавбек принял участие в 16 матчах чемпионата России, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Последним клубом Ерёменко был финский ХИФК, который он покинул в январе.

Напомним, футболист был признан виновным в нарушении антидопингового регламента УЕФА в редакции 2016 года. В результате Ерёменко отбыл двухгодичную дисквалификацию.

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