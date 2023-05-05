Ярошик: Гинер мог сказать, что ему понравилась игра, и дать двойные премиальные

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик рассказал о премиальных, которые были в московском клубе во времена его выступлений. По словам чешского футболиста, президент армейцев Евгений Гинер мог выплатить игрокам двойные премиальные, если ему понравилась игра команды.

«В конце сезона, когда мы стали чемпионами, нам выплатили дополнительно деньги. За победы над «Спартаком» тоже наверняка давали, ведь это большие матчи. Но сколько – не спрашивай, я честно не помню. Зато помню, бывало, Гинер мог прийти в раздевалку, сказать, что ему понравилась игра, и дать двойные премиальные. Всегда было приятно», — приводит слова Иржи Ярошика Metaratings.

Напомним, Ярошик защищал цвета ПФК ЦСКА в период с января 2003 по январь 2005 года. Он успел провести за армейцев 75 матчей, забить 16 голов и отдать пять результативных передач.