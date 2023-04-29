«Мой авторитет выше, чем у тренера». Гинер объяснил, почему не заходит в раздевалку ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что перестал заходить в раздевалку армейцев, так как после ухода из клуба Валерия Газзаева авторитет функционера среди игроков был выше, чем у всех главных тренеров.
«Говорят, что устал от футбола? Нет‑нет. Это всё чушь. От футбола устать нельзя. Это невозможно! Я возрастной, конечно, но не такой старый, чтобы устать от футбола, команды. Это семья. Нельзя от семьи устать.
Когда последний раз заходил в раздевалку? Давно. Бывает, захожу. Но в какой‑то момент, наверное, уже после Валерия Газзаева понял, что у ребят уважение и мой авторитет в команде выше, чем тренера. Соответственно, я прекратил это делать. Так как тренер с ними работает, они должны больше его слушать, чем меня. А ко мне относиться как к дяде, например», — приводит слова Гинера «Матч ТВ».
- 29 апреля 2023
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