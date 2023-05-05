Абаев — о решении тренера «Торпедо»: запирать футболистов на базе — полная ерунда

Бывший голкипер московского «Торпедо» Илья Абаев назвал полной ерундой решение главного тренера автозаводцев Жозепа Клотета запирать футболистов на базе. Экс-вратарь отметил, что не понимает, что наставник хочет показать такими мерами.

«Запирать футболистов на базе — полная ерунда. Я не понял, что хочет главный тренер показать такими мерами. В моей карьере было несколько случаев, когда мы оставались, но нас никто туда не загонял. После долгих перелётов, после поздних игр иногда ехали сразу на базу. Но это всё по желанию было, все взрослые люди и профессионалы.

Время покажет, в любом случае так быстро хороших результатов не добиться. Посмотрим на Клотета в следующем году», — приводит слова Абаева Legalbet.