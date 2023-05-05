«Это было время настоящего счастья». Кержаков — о «Зените» Спаллетти

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков заявил, что футболисты сине-бело-голубых не ценили настоящего счастья, работая под руководством главного тренера Лучано Спаллетти. Экс-футболист признался, что считает время при итальянском наставнике лучшим для петербургского клуба в истории.
«Для меня «Зенит» с 2010-го до первой половины 2012-го – сильнейший в истории. Я разговаривал со многими соперниками, в том числе топовыми – они говорили, что даже ничья с тем «Зенитом» считалась успехом.
Это было время настоящего счастья, которое все должны были ценить при любых обстоятельствах. К сожалению, этого не было – могу говорить за себя.
Когда Лучано покидал «Зенит», мы должны были устроить ему прощальный ужин, по-семейному посидеть, вспомнить все классные моменты. Мы же просто пожали руки. Никто не злорадствовал, не радовался уходу Спаллетти, но это воспринималось слишком буднично», — приводит слова Кержакова Sports.ru.
- 5 мая 2023
-
14:41
-
14:32
-
14:30
-
14:28
-
14:15
-
14:14
-
14:06
-
13:47
-
13:46
-
13:40
-
13:30
-
13:29
-
13:25
-
13:21
-
13:20
-
13:15
-
13:07
-
13:00
-
12:58
-
12:52
-
12:51
-
12:40
-
12:38
-
12:28
-
12:21
-
11:55
-
11:52
-
11:51
-
11:50
-
11:48
-
11:40
-
11:34
-
11:32
-
11:30
-
11:28