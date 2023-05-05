«Это было время настоящего счастья». Кержаков — о «Зените» Спаллетти

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков заявил, что футболисты сине-бело-голубых не ценили настоящего счастья, работая под руководством главного тренера Лучано Спаллетти. Экс-футболист признался, что считает время при итальянском наставнике лучшим для петербургского клуба в истории.

«Для меня «Зенит» с 2010-го до первой половины 2012-го – сильнейший в истории. Я разговаривал со многими соперниками, в том числе топовыми – они говорили, что даже ничья с тем «Зенитом» считалась успехом.

Это было время настоящего счастья, которое все должны были ценить при любых обстоятельствах. К сожалению, этого не было – могу говорить за себя.

Когда Лучано покидал «Зенит», мы должны были устроить ему прощальный ужин, по-семейному посидеть, вспомнить все классные моменты. Мы же просто пожали руки. Никто не злорадствовал, не радовался уходу Спаллетти, но это воспринималось слишком буднично», — приводит слова Кержакова Sports.ru.