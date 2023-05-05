Кержаков: мне стыдно за своё поведение по отношению к Спаллетти. Приношу извинения

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков принёс извинения за своё поведение по отношению к экс главному тренеру сине-бело-голубых Лучано Спаллетти. Футболист признался, что ему стыдно, что он назвал наставника двуличным за его отношение к Халку и другим игрокам петербуржцев.

«Тогда я не понимал, почему Спаллетти нормально реагировал на то, что Халк не пожимал ему руку, а на проявление эмоций у других игроков смотрел по-другому. Я был футболистом, не думал о каком-то давлении на тренера. Сейчас уже тренирую сам, прекрасно понимаю Лучано. Вокруг все кричат: «Вы купили игроков на сто миллионов, где результат? Почему стало хуже?» Очевидно, руководство клуба тоже ждало всплеска, а его не было.

Анализирую это сейчас – и становится стыдно за своё поведение. Я говорил, что Спаллетти двуличный – как раз ориентируясь на ту историю с Халком. Но тренер вынужден балансировать между огромным количеством амбициозных людей. Думаю, 99 процентов тренеров поступили бы так же, как Спаллетти. Мне очень жаль, что я произнёс те слова о двуличии. Ещё раз приношу извинения», — приводит слова Кержакова Sports.ru.