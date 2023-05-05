Гол Николая Гиоргобиани признан лучшим в 29-м туре Первой лиги
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Футбольная национальная лига выбрала пять самых интересных голов 29-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги.
Замыкает топ-5 Ильнур Бадртдинов из «КАМАЗа», исполнивший удар по мячу «рыбкой».
Данила Смирнов из «Волгаря» в прошедшем туре сделал дубль, и оба его гола попали в рейтинг — на четвёртую и третью строчку. Футболист оказывался в нужном месте в нужное время и блестяще бил по воротам.
Вторая строчка у Марата Апшацева. Игрок «Рубина» с дальней дистанции пробил по воротам и попал точно в цель.
Лучшим в туре стал первый гол Николая Гиоргобиани. Футболист исполнил удар через себя в падении и забил мяч в ворота «Арсенала».
Все лучшие голы 29-го тура Первой лиги можно посмотреть по ссылке.
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